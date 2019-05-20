基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



古姓女飼主棄養2犬遭罰30萬。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

動物協會2017年間在基隆七堵區捕獲兩隻未絕育流浪狗，經由晶片循線找到古姓女飼主，她說當初為消解精神壓力，領養兩隻狗陪伴罹病雙親，但鄰居抗議狗吠，只好把狗放出去。基隆市政府認定她未替寵物絕育及施打狂犬病疫苗又棄養，惡性重大，依動物保護法共裁罰30萬元。古女提告抗罰，台北高等行政法院認定裁罰合法，判她敗訴，可上訴。

古女主張，母親重度身障，行動不便領有身心障礙手冊，父親患有心臟衰竭、痛風多年，又罹憂鬱症及酒精性失憶症，她只好停止繼續升學在家照顧雙親。當初考量父母因健康因素整日仰鬱，才領養狗並飼養於自家屋外，藉此稍解父母及自己沈重精神壓力。

她說，自己並非惡意棄養，是前年2月間帶該2隻狗去友蚋河邊玩時遺失。市府處罰最高額一隻15萬元太重，且一次棄養兩隻應以一個行為論處，應僅罰15萬元才是。

法院審理後，認為相關政令宣導、動物保護團體藉由傳播媒體及網際網路的宣傳，及相關新聞報導甚至引發社會關注的電影《十二夜》，都在講「領養而不棄養」這個眾所周知之的念，古女是成年人且先前向友人領養且兩隻狗時也辦過相關手續，足見她對飼主的義務有所認識。

法院認為，古女無法舉證自己是一次棄養兩隻狗，還是先後分次棄養，因此基隆市政府以她棄養1隻狗罰15萬元，2隻共罰30萬元作成原處分，於法尚無違誤。