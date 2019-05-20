犯罪集團也要小鮮肉、辣台妹 少輔會如何不漏接？

2019-05-20 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今併案審查少年事件處理法部分條文修正草案，其中第85條之1，司法院與法務部提案「7歲以上未滿12歲之人，有觸犯刑罰法律之行為者，由少年法院適用少年保護事件之規定處理之」，多名立委主張刪除，避免讓觸法兒童過早進入法院。

司法院統計，目前1年兒童犯罪數約600件，其中170多件裁定保護管束，案件多是竊盜和妨害性自主。立委李麗芬表示，這邊所謂的妨害性自主多半是指兒童不懂得身體的界線，並非指性侵，竊盜則多是偷些小東西。

立委管碧玲則擔憂，而兒童不應進入司法體系，但少輔、警政系統更不「柔軟」，但地方政府是否能負荷，需要細緻討問；衛福部則希望有法院作後盾。本條經討論後刪除。

上午通過的條文包括第82條「少年在緩刑或假釋中應付保護管束。前項保護管束，於受保護管束人滿23歲前，由檢察官囑託少年法院少年保護官執行之。」。

立委尤美女的人提少年事件處理法附帶決議，認為我國少年司法制度是以日本法制為建構藍圖，我國少年觀護所雛形也是參照日本少年鑑別所，日本的少年鑑別所是以配置相當專業人力、以行動觀察、身心健康檢查與診斷等科學方式，鑑別少年的身心狀況，提出鑑別結果，作為擬訂最適處遇的基準。為了保障兒少權利，完備少年觀護所的鑑別功能，請法務部會同司法院、教育部、衛福部檔相關部會，參考國外制度、諮詢專家學者，就規劃鑑別內容、流程、充實與鑑別相關的軟硬體資源，3個月內擬定計畫與期程，提交書面報告給司委會委員。

本次修法源於司法院釋字664號解釋，因現行條文對虞犯事由規定未盡明確、範圍過廣，司法院認為兒權公約施刑法施行後，也把少事法關於虞犯規定列為優先檢視的法規清單，有儘速檢討必要。司法院與法務部會銜提出的版本中，限縮虞犯事由，原本的虞犯包括經常與有犯罪習性之人交往、出入少年不當進入之場所、經常逃學或逃家、參加不良組織、經常攜帶刀械、吸毒和有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為者，院、部版僅保留後三項，其餘列為虞犯性評估。

司法院少家廳廳長謝靜慧表示，少子化問題嚴重，任何一個孩子都不能漏接，犯罪集團需要「小鮮肉」、也需「辣台妹」，立法施行應加緊腳步。