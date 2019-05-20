陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛稱：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘭陽指揮部一輛軍卡車今天清晨離營外出採買，行經宜蘭市嵐峰路時，不明原因往右偏離，接連擦撞停在路邊8輛車，其中一輛銀色轎車幾乎被撞成廢鐵，女駕駛趕抵現場超傻眼。

由於今天下雨，對於林姓肇事駕駛聲稱「陽光刺眼」造成行車偏離的說法，被害車主難以置信，警方正調查事故原因。

蘭指部步兵153旅一輛中型戰術輪車，今晨6點多，徙員山鄉行經宜蘭市嵐峰路三段時，整輛軍卡往右偏移，接連撞上路旁8輛各式車輛，由於撞擊力道猛烈，驚嚇周邊住戶出門查看。

警方調查，25歲林姓中士酒測值零，聲稱行經當地因「陽光刺眼」，導致不慎擦撞路邊車輛。

目擊居民說，早上6時左右都有3、4輛接連行經當地，今天出事的軍卡是最後一輛。輪車被撞凹的高中女老師看到自己愛車稀巴爛，直呼「傻眼」，今天下雨，她不能接受陽光刺眼的說法。

陸軍第六軍團指揮部事後發出新聞稿表示，所屬153旅林姓中士駕駛一輛中型戰術輪車執行公務，不慎擦撞路邊多輛自小客車，幸無人員受傷，相關肇因刻由員山派出所調查中。