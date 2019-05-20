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小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄邱姓人婦涉出軌，小王曾姓男子屢屢在偷情完「性」致勃勃討論剛性愛過程，某次甚至傳LINE嘲弄「你老公無法滿足你，我來」，邱婦的丈夫看到她手機中的親密對話崩潰想離婚，邱婦才認錯並算出8個月以來與曾性交19次，高雄高分院依相姦罪，判曾姓男子1年2月徒刑，易科罰金42萬元確定。

判決指出，邱姓婦人2015年起3月至11月間，跑去單身的曾姓男子租屋處偷情發生性關係；2016年1月間，邱婦丈夫向她借手機來玩，發現她與暱稱「小睿睿」對話超越一般朋友關係，且邱婦的臉書上貼文也有標註小睿睿，按讚者有曾姓男子，確認就是小王。

外遇曝光後，邱婦丈夫隨即提離婚，痛心傳訊「找時間把離婚辦一辦，這樣你就不用利用午餐，晚餐、接兒子下課，或放假下班時間，跑去你親愛的小睿睿家中幽會」，不過邱婦致歉「我錯了！可以再給我一次機會嗎？」，於丈夫提告後，邱婦主動比對班表與對話紀錄，統計出偷情19次，也獲丈夫撤告。

合議庭勘驗邱婦與曾姓男子對話內容，發現曾在偷情後，明知邱婦已經返家，很常故意傳LINE討論剛性愛過程，甚至嘲諷過「你老公無法滿足你，我來」、「有比你老公還厲害嗎？」、「你多久沒跟你老公唉唉了？」。

曾姓男子辯稱對話內容是「打嘴砲」，不過邱婦舉證出每次偷情時間、地點，加上LINE上的調情對話「剛剛射到你滿身都是」、「有高潮嗎」，合議庭認為事證明確，考量曾否認犯行、未和解，二審依19個相姦罪，合併處1年2月徒刑確定；民事部分，判曾另賠70萬元精神慰撫金確定。

曾姓男子涉與邱姓人妻外遇19次，高雄高分院依相姦罪合併判1年2月徒刑確定。示意圖...
曾姓男子涉與邱姓人妻外遇19次，高雄高分院依相姦罪合併判1年2月徒刑確定。示意圖／Ingimage
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