酒測剛好0.25有罪無罪？台東地院、花蓮高分院不同調

2019-05-20 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣劉姓男子在107年9月11日晚間酒後在池上鄉騎乘機車被警攔查，酒測值剛好0.25毫克，遭台東地檢署依公共危險罪移送法辦，台東地院一審認定酒測器有誤差值，判劉無罪，檢方不服上訴，花蓮高分院以酒測器誤差值是科學驗證的參考，公務人員不得據以加減誤差值對當事人為有利或不利之作為，因而撤銷一審原判決，改判劉男有期徒刑4月，如易科罰金，每日以1千元折算。

台東地院表示，各審級法官見解各有道理，對花蓮高分院改判只能尊重，也期待全案上訴後，最高法院能形成判例，統一見解。

此案一審無罪，二審有罪，與大眾刻板印象「一審有罪，二審減判，三審吃豬腳麵線」大相逕庭。

全案爭點就在劉男的酒測值，剛好就在構成公共危險罪0.25毫克的標準上，一審法官審酌酒測器再精準都有誤差值，扣掉0.01誤差值，劉男的酒精濃度就在0.25毫克以下，未達違反刑法185條之3第1項，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛的規定，因而判決劉男無罪。不過，台東地檢署不服上訴。

花蓮高分院審酌台東警方取締流程，有讓劉男休息15分鐘與喝水及漱口，符合「取締酒後駕車作業程序」規範；酒測器在合格使用期限內且經濟部標檢局檢驗合格，可使用1000次，檢測劉男是第10次使用；依標檢局回覆任何儀器再精密，都有容許的誤差值，只要通過相關器差與公差檢驗即為合格儀器，合格儀器測出的數值即為當下量測的結果。

二審法官認為酒測器誤差值是科學驗證的參考，公務人員不得據以加減誤差值對當事人為有利或不利之作為，合格儀器測出數值是多少就是多少，不應以儀器的誤差值逕行增減，原審以酒測器之器差值，認為不能排除有未達法定處罰標準可能，宣判被告無罪，尚有違誤。