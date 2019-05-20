金管會前副主委之子呂建安 內線交易判1年10月獲緩刑

2019-05-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



金管會前副主委呂東英之子呂建安因涉內線交易案，被判1年10月，緩刑3年，可上訴。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

金管會前副主委呂東英之子呂建安被控於2012年至隔年間，因擔任東南亞財務顧問公司副總經理機會，提早得知天悅公司將收購佳營電子公司，事先買進待公開消息後再賣出佳營股票，獲利22萬多元，遭起訴違反證券交易法內線交易罪。台北地院判1年10月，緩刑3年，可上訴。

檢方指控，呂建安提早得知英屬維京群島天悅投資顧問公司，欲以每股16.5元價格，收購當時股價僅12元的佳營電子公司（6135）股票，獲利22萬3250元。

同案被告詮鼎科技公司財務副總經理黃淑頻，持有佳營公司股份20萬股，在收購案消息公布後18小時買賣佳營股票，獲利6800元，事後兩人均認罪並繳回犯罪所得。

台北地檢署起訴兩人違反證交法內線交易罪。法院審理後，認定兩人於偵查中自白犯行並主動繳交犯罪所得，應依法減輕其刑，另考量犯後態度良好，無前科且犯罪所得不豐且均已繳回，各別判處有期徒刑1年10月，緩刑3年，須支付公庫25萬元；1年7月，緩刑2年，須支付公庫8萬元。

呂建安之父呂東英，曾任金融監督管理委員會政務副主任委員、財政部證券管理委員會副主任委員、中央存款保險股份有限公司總經理兼董事長等職。

呂建安為政治大學經營管理碩士、淡江大學會計系學士，擁有中華無形資產暨企業評價協會企業評價師證照、經濟部台灣技術交易整合服務中心智慧財產評價專業人員認證。