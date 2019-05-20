愛心幫助設計科系學生 沒想到遭對方一騙再騙

2019-05-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



景男等人假冒是樹德科技大學的學生，今年初在台鐵新烏日站搭訕許男，販售所設計的明信片、動漫商品、圓形包，還詐稱要換鈔，共向許男詐財2萬5000元；同夥高男見許善良可欺，勾結林欲再度向許行騙被識破，台中地檢署今天依加重詐欺、詐欺取財未遂等罪起訴景男等4人。

被害人許姓男子表示，是因對方自稱為設計科系的學生，才答應幫忙。檢察官查出，景男、陳男、高男並非樹德科技大學的學生。

起訴書指出，景男（28歲）、高男（33歲）、陳男（22歲）均非樹德科技大學的學生，今年1月1日晚間，在台鐵新烏日站出口，先由高搭訕許男，再由景向許訛稱他是樹德科技大學的學生，在販售所設計的明信片，許信以為真，交付2000元給景。

景男見許男涉世未深，又佯稱他想籌錢開店，希望許可以支持，他於15天內會寄送等值的動漫周邊商品給許，被害人許男當晚在台鐵高鐵站內交付6000元給景，並留下個人聯絡方式給景。

景見機不可失，又詐稱他的學弟陳男帶很多百元鈔在身上很不方便，想把百元鈔換成千元鈔，許男提領1萬5000元交付給陳男，陳男又佯稱他有學分作業的要求，希望許男可以支持2000元購買4個圓形包包，許男不疑有他，交付2000元給陳。

景、陳、高得逞後，搭高鐵離去，景男另分給高男1000元，作為介紹客人的報酬。被害人許男發覺陳男未交付等值的千元鈔，始悉受騙報警處理。