殺人返家要病妻順便歸西 「妳活著也痛苦」妻嚇壞

2019-05-20 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新北市一家羊肉爐餐廳老闆蔡鴻我，遭友人彭學明嗆「怎麼不去死」，酒後拿西瓜刀狂砍彭卅多刀，之後再回家要病妻「也不要活了」，遭劃傷的妻子奪門逃命。新北地院依殺人罪判蔡無期徒刑，高院改判他18年徒刑；最高法院維持殺彭部分13年徒刑定讞，但殺妻未遂部分發回更審。更一審減判為2年，最高院維持更一審見解定讞。

65歲的蔡與彭姓死者相識18年，但兩人因口角而結下宿怨。前年1月26日，蔡與幾名友人在餐廳飲酒，卻拿西瓜刀將彭砍死，他接著回房搖醒妻子，告訴她「我殺了彭董（指死者），妳也不要活了。」，隨即舉起西瓜刀朝妻子砍去。妻子逃下樓，發現彭倒臥血泊，趕緊叫其他人報警。

彭一審時遭處無期徒刑，死者家屬因與蔡達成和解，高院將殺彭部分改判為13年徒刑，殺妻部分減為5年6月，合併執行18年徒刑，褫奪公權3年。

但最高法院指出，高院法院認為蔡朝妻子脖子砍1刀，因妻子「大喊抗拒」而未遂，認為他具殺人犯意，是因妻子掙扎財未遂，但卻沒說明妻子是怎麼抗拒、掙扎。

蔡鴻我在偵查時說「妳也要死，我也要死，我們兩個都要死，妳活著也痛苦，妳關在這裡也是最痛苦的」，而妻子則說「我就用棉被遮住我全身，等蔡鴻我離開房間」，最高法院質疑蔡當時是否是因聽聞妻子說「不要這樣」、「我不要死」才心軟，有討論空間，因此撤銷發回更審。