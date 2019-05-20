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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

殺人返家要病妻順便歸西 「妳活著也痛苦」妻嚇壞

2019-05-20 11:12聯合報 記者王宏舜╱即時報導

新北市一家羊肉爐餐廳老闆蔡鴻我，遭友人彭學明嗆「怎麼不去死」，酒後拿西瓜刀狂砍彭卅多刀，之後再回家要病妻「也不要活了」，遭劃傷的妻子奪門逃命。新北地院依殺人罪判蔡無期徒刑，高院改判他18年徒刑；最高法院維持殺彭部分13年徒刑定讞，但殺妻未遂部分發回更審。更一審減判為2年，最高院維持更一審見解定讞。

65歲的蔡與彭姓死者相識18年，但兩人因口角而結下宿怨。前年1月26日，蔡與幾名友人在餐廳飲酒，卻拿西瓜刀將彭砍死，他接著回房搖醒妻子，告訴她「我殺了彭董（指死者），妳也不要活了。」，隨即舉起西瓜刀朝妻子砍去。妻子逃下樓，發現彭倒臥血泊，趕緊叫其他人報警。

彭一審時遭處無期徒刑，死者家屬因與蔡達成和解，高院將殺彭部分改判為13年徒刑，殺妻部分減為5年6月，合併執行18年徒刑，褫奪公權3年。

但最高法院指出，高院法院認為蔡朝妻子脖子砍1刀，因妻子「大喊抗拒」而未遂，認為他具殺人犯意，是因妻子掙扎財未遂，但卻沒說明妻子是怎麼抗拒、掙扎。

蔡鴻我在偵查時說「妳也要死，我也要死，我們兩個都要死，妳活著也痛苦，妳關在這裡也是最痛苦的」，而妻子則說「我就用棉被遮住我全身，等蔡鴻我離開房間」，最高法院質疑蔡當時是否是因聽聞妻子說「不要這樣」、「我不要死」才心軟，有討論空間，因此撤銷發回更審。

高院更一審表示，蔡的犯行屬「中止未遂」，因此減刑，並依刑法59條「犯罪之情狀可憫恕」再減刑，因此判2年徒刑。更一審審理期間，本來要傳蔡妻與獨生女出庭，但蔡妻去年5月12日過世，審酌蔡殺妻的動機是擔心病妻拖累獨生女，想把她「一起帶走」，不過妻子病不願意赴死。審理時，妻子和女兒都替蔡求情，也成為合議庭審酌的理由。最高法院駁回上訴定讞。

羊肉爐餐廳老闆蔡鴻我酒後殺死友人，他索性要病妻「也不要活了」，砍殺妻子脖子1刀。...
羊肉爐餐廳老闆蔡鴻我酒後殺死友人，他索性要病妻「也不要活了」，砍殺妻子脖子1刀。記者王宏舜／攝影
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殺人獨生女

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