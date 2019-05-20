法院站第一線打假廣告？ 法官協會：不可能的任務

2019-05-20 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



行政院院會16日拍板總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法修法草案，規定未來媒體若刊登有企圖影響選舉罷免的不實廣告，當事人可向聲請「緊急限制刊播令」，法院3日內裁定後通知媒體，媒體需立即下架。司法院翌日反對，認為法院不應、也不適合擔任不實廣告的第一線審核機關，法官協會今也聲明這將「公親變事主」，是法官不可能的任務。

法官協會表示，維護選舉公正是選務機關責無旁貸的義務，而本次修法的主要目的是為了遏止抹黑文化，避免不實選舉廣告影響選舉結果，但維護選舉公正，屬選務機關的職責，法律因此賦予選務機關相當的行政資源、組織團隊和行政調查權力，沒有非要先給法官處理不可的必要性。而法院應該中立、公正，是要解決紛爭，而不是製造紛爭，目前選舉法庭受理選舉無效、當選無效等訴訟，就是最好的典範。

協會建議由選務機關負責監管不實選舉廣告，處分相對人或利害關係人如有不服，草案當可增訂依法向選舉法庭請求權利救濟的規定。

法官協會認為選務機關豈可推諉卸責，把選舉法庭推到第一線的政治風暴中心，代替選務機關監管不實的選舉廣告，這樣只是在製造政治紛爭，法院「公親變事主」，破壞憲法上的權力分立原則。

而多年前的「319槍擊案」、高雄市長選前的「走路工事件」，或是去年台北市長選舉期間柯文哲遭指控強摘器官，都紛擾許久，難以平息。法官協會指出，319槍擊案發生至今十多年，經過刑事偵查、「真相調查委員會」等多個行政及立法機關反覆詳細調查，真相仍有如羅生門，而法院既無兵（團隊）、也無槍（配備）、更無彈（資源），在台灣政治對立如此嚴重的社會氛圍下，竟要法官3日內把選舉廣告真偽調查清楚，並作出具高度政治爭議性的裁定，根本是不可能的任務。

法官協會說，法官又不是湯姆克魯斯，這樣的裁判能服眾嗎？目的是要維護選舉公正、公平性的立法，有如緣木求魚。