先生和人妻發生婚外情 妻子求償超過追訴時效敗訴

2019-05-20 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



已婚的黃姓男子2014年11月到2016年4月和鄰居人妻阿美暗中發展戀情，還發生性行為，黃妻怒告鄰居妻求償；阿美反指黃妻提告時間已逾請求權時效。台南地院法官調查黃妻與阿美手機訊息及求醫就診紀錄，顯示黃妻應提告時間已晚了約半年，超過請求權時效，判黃妻不得向阿美求償精神慰撫金，全案還可上訴。

黃妻指控，她與同樣是人妻的阿美是鄰居關係，阿美明知黃姓男子是她丈夫，居然從2014年11月起到2016年4月發生婚外情性行為，破壞婚姻與家庭幸福美滿，讓她身心遭受極大打擊，要向阿美求償150萬元精神慰撫金。

對於女鄰居訴控，阿美開庭時都坦承，但指出黃妻於2015年2月下旬已知道她與黃有不正常交往；同年4月10日，黃妻就醫時說丈夫有外遇；她丈夫也於2016年10月底前曾告知黃妻「與阿美有不正常交往關係」，黃妻卻遲至2018年10月底才提出訴訟，請求權因罹於時效而消滅，要法官駁回黃妻求償告訴。

法官雖認為這外遇事件，受害的黃妻可求償30萬元。但法官查出，2015年4月10日，黃妻就醫時曾說「去年底發現丈夫有外遇，對方是鄰居、朋友，現在丈夫與對方仍有互動」，足見黃妻在2014年底已知丈夫外遇女鄰居。