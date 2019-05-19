不適應軍中生活 他「賜死」外婆、奶奶騙取休假

2019-05-19 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹地院。圖／報系資料照 分享 facebook

一名陸軍一兵徐男在湖口甲保廠履車廠服役，因不適應軍中生活，假藉請假企圖逃避，由於他一連2個月請了3個喪假，直到輔導長到徐家「捻香」時，意外發現「被死亡」的外婆、奶奶都還健在，徐男的謊言才被戳破。新竹地院依2次偽造私文書罪判4個月，以及偽造公文書罪判1年2個月，均緩刑2年。

21歲徐男服役於陸軍湖口營區，屬於甲型聯合保修廠修理工場履車所的志願役一兵，因工作環境及人際關係適應不良，已申請提前退伍，不過徐男還不滿足，為了逃避剩下的役期，竟然以健在的長輩之名，利用偽造訃文來逃避責任，欺騙連上因家人陸續死亡，2個月內不斷請喪假逃避役期。

2018年10月，徐男先用line向部隊長官謊稱外祖母過世，隔2日再請印刷公司製作外婆死亡的不實訃文，送到長官辦公室申請喪假，成功騙取8天喪假。接著在同年11月4日，徐男重施故技，以2015年就過世的祖父名義向連隊長再次請喪假，同樣再找印刷公司印製訃文，又成功騙取8天喪假獲准。

由於前2次都讓徐男成功請假獲得甜頭，徐男才剛辦完第二場喪事的沒幾天，又以「奶奶又於11月17日死亡」為由，三度向連隊長請喪假，雖然徐男同樣又印製訃文及偽造戶口名簿，也拍照line傳給部隊長請假，不過，卻引起部隊長懷疑「徐家怎麼常死人？」，直到輔導長親自前往徐宅，才發現被徐男騙得團團轉，而徐男外婆、奶奶都健在，過世的爺爺則是2015年間過世。

徐男雖後來坦承犯行，並坦言因不適應軍中環境，雖已提前申請退伍，但尚未獲准，只好先後偽造親人死亡的訃文、戶口名簿等資料，向部隊請假。法官認為，徐男二度偽造私文書罪判刑3個月，應執行4個月，另偽造公文書罪判刑1年2個月，均緩刑2年，期間接受法治教育，並保護管束。