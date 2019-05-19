旅遊業男涉A走養生品牌總經理千萬元 還轉賣2房1車

2019-05-19 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



大陸一家養生品牌郭姓總經理，多年前找旅行社的林姓男子辦理在台居留證，互動多次後，郭投資林男設址在北市中山區的公司，2年多來，陸續轉帳共計1784萬餘元投資款及購屋資金，但款項遭林男侵占一空，士林地檢署偵查終結，認為林男涉犯侵占等罪，依法起訴。

55歲林姓男子在旅行社工作，因處理在台居留證業務，認識郭總，得知郭有意在台灣投資設產，邀約郭投資自己設址在台北中山區的3家公司。郭從2012年8月至2014年3月間，用他、丈夫及郭母的名義，分別匯款578萬餘元、6百萬元、605萬餘元的投資款及買房資金，共計匯款1784萬餘元的進入公司帳戶。

檢方調查，郭投資的3家公司均登記在林男名下，林在收到公司匯款後，當日或隔數日後，便提款、轉帳進入自己銀行帳戶，也轉存到高姓、歐姓債主帳戶，用來償還私人借款。

起訴書指出，郭有意要購買基隆的透天厝預售屋，委託林男幫忙支付，並將房子登記在林的名下，從2013年7月至2015年5月，林陸續支付376萬給建商，用來購買要價237萬、139萬的2間房產，但2016年卻未經郭同意，轉賣、轉讓房產給他人。

除了房產，林男還涉嫌侵占郭出資購買的自小客車，車輛要價145萬，且同樣的登記在林名下，林卻在2014年9月以115萬餘元轉賣他人。

2015年6月，郭不滿匯款44萬美金元的驗資款，遭林聲稱「投審會凍結無法動用」，郭決定撤資。林得知金主撤掉資金，涉嫌偽造會計事務所及代表人的印章，發函佯稱「陸資撤銷投資台灣公司，須回沖所有資金細目，每一撤銷公司約1200萬台幣」等語，郭則懷疑長期合作的林男使詐，調查後發現「全是假的」，未付款轉而向司法單位報案。