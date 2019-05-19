服役入營前出國被擋 役男控違憲國賠敗訴

2019-05-19 15:50 中央社 台北19日電



江姓役男服役前買好機票要出國，遭機場移民署禁止，向法院請求國家賠償遭駁回。示意圖非當事人。 聯合報系資料照（國防部提供） 分享 facebook

新北市江姓役男，去年在入營服役前買好機票要出國，遭機場移民署禁止，到區公所辦理短期出境也遭到拒絕，江男認為兩機關違憲，向法院請求國家賠償。台北地方法院判決駁回。

判決指出，家住板橋區的江男為役齡男子，去年2月間被通知必須在3月5日入營服替代役1年。江男於同年2月18日要從桃園機場出國，被移民署禁止。江男回到板橋區公所申請短期出境也被拒絕。

江男提起訴願遭拒絕受理，轉而向台北地方法院訴請國家賠償，要求移民署賠償機票損失新台幣1萬2000餘元及象徵性損害賠償1元；板橋區公所給付象徵性損害賠償1元。

江男主張，他當時只是列入徵集對象，尚未入營服役，況且他2月25日就回國，不影響入營。移民署依「入出國及移民法」、板橋區公所依「役男出境處理辦法」不讓他出境，違反憲法第8條「人民身體之自由應予保障」、第10條「人民有居住及遷徙之自由」。

他認為，移民署與板橋區公所也違反公民與政治權利國際公約第12條第2項明定「人人應有自由離去任何國家，連其本國在內」。

台北地方法院審理後認為，移民署與板橋區公所依法行使公權力，符合比例原則，並未違憲，且憲法第20條也明訂人民有依法律服兵役的義務。

另外，兩公約施行法雖具有國內法律的效力，但沒有憲法位階效力，不能以公政公約規定排拒入出國及移民法及役男出境處理辦法。法院認為江男請求國賠無理由，判決駁回。