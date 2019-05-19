千萬買地捐獻蓋廟 廟沒蓋成竟要不回土地

2019-05-19 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



劉姓女子稱花了2556萬買基隆山坡地，10年前把土地登記給陳姓宮廟住持，用來蓋廟，受限法令遲未如願，提告解除借名登記討回土地。陳女答辯，土地是兩人共同出資購買，且劉女同意無條件捐獻。基隆地院依捐獻同意書內容等認定借名登記契約不成立，判劉女敗訴。

判決指出，劉女稱2007年以2556萬向吳姓男子購買山坡地，陳女向她說可捐獻土地建廟，於是在2009簽立捐獻同意書，約定將土地暫時借名登記陳女名下，等廟蓋好了再移轉登記成廟方財產。

劉女認為，因為這片土地屬山坡地保育區，使用地目為農牧用地，變更使用須經農業主管機關同意並核准，購地10多年仍未通過，顯然已無法興建廟宇，契約目的不可能完成，陳女應依法將土地所有權移轉登記還她。

陳女則說，劉女是宮廟信徒，感念宮廟對其個人、事業的幫助，發願捐獻善款協助覓地建廟，身為住持樂觀其成。由於劉女獨自購地力有未逮，雙方核算後於2009年7月22日簽立捐獻同意書，載明土地係2人共同出資承購，劉女出資1587萬多元，並非借名登記。

法院查出，劉女簽立捐獻同意書記載，自願無條件將購地款項捐獻給宮廟，並同意土地所有權登記給陳女所有，絕無異議。日後該筆土地或功德緣金，她與直系、旁系親人皆無權干涉及索回。