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SBL電視轉播拍下男子伸手瞬間 惡行全都錄

2019-05-19 13:12聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

林姓男子今年到台北市立大學體育館，觀看第16屆SBL超級籃球聯賽，涉嫌趁女球迷專注觀賽時，徒手竊取黑色斜背包，花光9百現金，再假裝撿到皮夾送到警局報案，但林男徒手偷竊瞬間，早就被電視轉播清楚錄下，士林地檢署偵查終結，認為犯竊盜罪，聲請簡易判決處刑。

林姓男子今年1月13日晚上7時許，在士林天母的台北市立大學體育館，觀看球賽，發現記者席後方的觀眾席上，有一只黑色斜背包，趁女球迷不注意時，徒手拿取，且快速藏放在手中的外套內，得手後離場。

女球迷發現包包不見報案，不料，林男早就花光皮夾內現金9百元，假裝「拾獲」粉紅色皮夾，送往中和分局謊稱「撿到遺失物」。警方通知女球迷領回，但女球迷發現紙鈔全不見，只剩下駕照、信用卡、信保卡、零錢及鑰匙等物，便向警方稱皮夾是裝在黑色斜背包內，且在天母看球賽時不見的。

警方根據女球迷指述，調閱監視器畫面確認林男確實出現在球場觀眾席，且賽事電視轉播竟清楚拍下林男行竊瞬間，畫面顯示，林拿走座位上的黑色斜背包，並用外套遮掩、迅速離場。

警方通知林到案說明，林啞口無言，坦承犯行並歸還女球迷的斜背包、耳機及花光的現金9百元。士林地檢署偵查終結，認為林男涉犯竊盜罪嫌，聲請簡易判決處刑。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
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竊盜北市體育

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