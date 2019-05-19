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兩男爭鬥各執一詞 法官判決關鍵竟是看「默片」

2019-05-19 12:24聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市胡姓男子見父親與陳姓鄰居爭執，持鐮刀到場助陣。陳事後告胡嗆他「我要讓你死的很難看」，但胡辯稱是說「你不可以打我爸」。現場監視器拍下胡對陳大聲說話畫面，未收音，法官檢視畫面，認定胡說「我要讓你死的很難看」較符合脈絡，判胡男拘役30日， 可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，胡男去年3 月18日下午見胡父與陳男在陳家屋外發生爭執，手持鐮刀到場。陳指控胡男對他說，「你給我小心一點，我要讓你死的很難看」等語，讓他心生畏懼，告胡恐嚇危害安全。

胡男承認當天有持鐮刀到現場，辯稱當時正在屋外持鐮刀鋤草，見陳持登山杖攻他父親，身為子女顧不得將鐮刀放下，立即出面。至於陳男指他曾說「你給我小心一點，我要讓你死的很難看」，全是杜撰，他是對陳說「你要幹嘛，你不可以打我爸。」

法官認為，胡男該鐮刀快速接近，陳男心生畏懼合乎常情。現場監視器錄影雖未收音，但畫面顯示陳已退回自己家中，胡仍在陳家外對內喊話。當時陳對胡家父子均已不具威脅，胡稱當時是喊「你要幹嘛，你不可以打我爸」，似與當場情境不合。反觀胡當時似乎占據優越地位，口 出陳所說「你給我小心一點，我要讓你死的很難看」等語，似較符合脈絡，判胡男有罪。

基隆胡姓男子持鐮刀嗆陳姓鄰居「我要讓你死的很難看」，被法官依恐嚇危害安全罪判處拘...
基隆胡姓男子持鐮刀嗆陳姓鄰居「我要讓你死的很難看」，被法官依恐嚇危害安全罪判處拘役30天。圖／聯合報系資料照片
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