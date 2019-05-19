兩男爭鬥各執一詞 法官判決關鍵竟是看「默片」

2019-05-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市胡姓男子見父親與陳姓鄰居爭執，持鐮刀到場助陣。陳事後告胡嗆他「我要讓你死的很難看」，但胡辯稱是說「你不可以打我爸」。現場監視器拍下胡對陳大聲說話畫面，未收音，法官檢視畫面，認定胡說「我要讓你死的很難看」較符合脈絡，判胡男拘役30日， 可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，胡男去年3 月18日下午見胡父與陳男在陳家屋外發生爭執，手持鐮刀到場。陳指控胡男對他說，「你給我小心一點，我要讓你死的很難看」等語，讓他心生畏懼，告胡恐嚇危害安全。

胡男承認當天有持鐮刀到現場，辯稱當時正在屋外持鐮刀鋤草，見陳持登山杖攻他父親，身為子女顧不得將鐮刀放下，立即出面。至於陳男指他曾說「你給我小心一點，我要讓你死的很難看」，全是杜撰，他是對陳說「你要幹嘛，你不可以打我爸。」