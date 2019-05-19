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身障者無照騎車遭攔查 男作勢攻擊遭警過肩摔

2019-05-19 11:40聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園八德一名47歲湛姓男子16日晚間下班返家在家門口被警方攔查，員警確認身分時，因手電筒照射到湛男眼睛，由於湛男患有自閉症斜視，作勢揮開，警方誤以為湛姓身障者作勢攻擊，使出過肩摔，導致湛男左腳粉碎性骨折，家屬不滿向桃園市議員黃婉如陳情，認為警方執法過當。

八德警方表示，對方不但違規在先，更作勢揮拳是事實，針對傷勢，警方將和院方協調，給予關懷與照顧，不過妨害公務是公訴罪，仍得依法送辦。

湛姓男子患有輕度障礙，不但有自閉症、斜眼症狀，講話大舌頭不清楚，家屬葉媽媽指控，兒子在平鎮大潤發做倉儲，平時晚上10點下班，但在16日晚間回到八德介壽路一段364巷家門口，遭到附近巡邏的四維派出所的警方攔查。

葉媽媽說，由於兒子因無照騎車，僅向警方出示身分證，警方確認身分時，因手電筒照射到湛姓男子的眼睛，兒子本身眼睛患有弱視，作勢將手電筒撥開，警察誤以為兒子作勢要攻擊，當場使出過肩摔，兒子不堪負荷抱頭哀嚎，緊急送往桃園聖保祿醫院，經診斷後左腳粉碎性骨折。

葉媽媽提到，當時不知道兒子為何還沒回到家中，直到晚間11點，警方才來敲門通知，但警方回應她，是湛姓身障者作勢攻擊，更直指他妨害公務事實，要移送法辦，葉媽媽痛批，兒子斜眼、弱視、口齒不清，完全違反比例原則，無照直接開單就好，若警方執意移送法辦，她實在不能接受。

葉媽媽說到一半，突然痛哭流涕，她說，兒子手中又沒有武器、也沒吸毒，手無寸鐵，怎麼會作勢攻擊？原本很敬重警察，現在發生這樣的事情，她心灰意冷，她難過的說，先生兩三年前往生，目前與兒子相依為命，現在兒子住在醫院無法工作，家中經濟頓失依靠，不知道下一步要怎麼過生活。

議員黃婉如痛批，八德警方真的太離譜，湛姓男子的家就在不遠處，而且事發後沒有即時通知家屬，而且得知湛姓男子是身障者，仍執意以妨害公務移送法辦，完全不符比例原則，根本欺負弱視。

八德警方澄清，警方執行巡邏勤務，發現湛姓男子車身搖晃，便上前攔查，經查發現無照駕駛，當下告發時，湛男不理會執勤員警要離開現場，員警想要上前攔查時，湛男突然情緒失控揮拳攻擊員警頭部，幸好員警後仰閃過，僅擊中胸前防彈衣，當湛男要再進一步攻擊時，員警自我防衛的將湛男順勢拉倒在地，此時湛男呼喊腳部疼痛，立即通知119將其送往醫院救護。

警方表示，事後得知湛男是身障者，基於人道關懷立場，立即聯絡聖保祿醫院給予湛男最好的醫療照護安排，派員攜帶水果禮盒前往探視，並轉至社會局及張榮發基金會等持續關懷，然而湛男出手攻擊執勤中員警，已經涉及妨害公務嫌疑，因屬於公訴罪，仍將依法送交桃園地檢署偵辦。

患有輕度身障的湛姓男子，16日晚間下班返家在家門口，被警方攔查，疑似手電筒照射到...
患有輕度身障的湛姓男子，16日晚間下班返家在家門口，被警方攔查，疑似手電筒照射到湛姓男子眼睛，作勢揮開，卻遭警方過肩摔，導致粉碎性骨折，家屬不滿認為警方執法過當。八德警方表示，針對傷勢，警方將和院方協調，給予關懷與照顧。記者林育瑩／攝影
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患有輕度身障的湛姓男子，16日晚間下班返家在家門口，被警方攔查，疑似手電筒照射到...
患有輕度身障的湛姓男子，16日晚間下班返家在家門口，被警方攔查，疑似手電筒照射到湛姓男子眼睛，作勢揮開，卻遭警方過肩摔，導致左腳粉碎性骨折，家屬不滿認為警方執法過當。八德警方表示，針對傷勢，警方將和院方協調，給予關懷與照顧。記者林育瑩／攝影
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身障者妨害公務警察

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