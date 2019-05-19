外婆、媽媽、舅舅為了錢大亂鬥 這家人怎麼回事？

2019-05-19 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市林姓女子盜賣媽媽名下土地，簽236萬本票給媽媽請求原諒，事後反悔，還把名下財產給女兒設定扺押債權250萬，形同脫產。林母透過兒子聲請撤銷抵押設定，姊姊稱曾向女兒借錢才設定抵押。基隆地院審結，認定林女抵押設定有害其他債權人債權，判決撤銷；全案可上訴

判決指出，林女盜賣媽媽名下土地為求寬恕，向媽媽承諾會還錢，並在去年5 月7 日簽發金額236萬2500元本票為憑，事後毀諾。林母礙於年事已高，無餘力處理，把本票背書轉讓給兒子林男，向基隆地院聲請裁定准予強制執行，去年7月判准

林家姊弟對簿公堂，弟弟聲請強制執行姊姊名下財產，但林女在去年6 月15日就將名下土地、建物，為她的女兒設定擔保債權總金額250萬，讓林男難以執行求償。

林男向法官說，他的姊姊和外甥生去年6月設定抵押權擔保的債權，是前年12月10日發生的消費借貸，代表前年12月抵押權擔保債權發生時，姊姊和外甥女尚無設定抵押權約定，應屬「無償行為」，妨害他的債權求償，應予撤銷。

林女辯稱，她因遭人倒債有資金需求，陸續跟女兒借貸供周轉。女兒考量債權應獲得足額擔保，才要求她以名下不動產設定抵押權。抵押權設定既以消費借貸作為對價，自屬有償行為。