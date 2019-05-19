台北市警局掃黃 強力取締萬華區私娼

2019-05-19 09:40 中央社 台北19日電



台北市警局萬華分局近期持續強力掃蕩轄區色情業，日前才鎖定康定路附近私娼進行取締，今天凌晨又派出大批員警針對桂林路、西昌街周邊執行閉鎖式強化取締私娼專案。

北市萬華警分局日前規劃多次掃黃專案，主要是因發現近期有許多外籍女子以短期觀光旅遊名義來台後，卻在台從事色情行業，又以康定路附近私娼站壁最多，從4月底開始，規劃多次掃黃專案，並逮捕包含中國大陸、泰國、越南，共31名外籍女子在台從事色情行業。

警方也接獲檢舉指稱，在廣州街、公園路巷弄的飲酒店，會有外籍女子公然對外拉客，影響周邊治安及旅客。

萬華分局今天凌晨又再度規劃掃黃專案，副分局長楊蕭錫表示，為持續掃蕩轄區內色情行業，這次專案針對康定路、桂林路、西昌街周邊巷弄進行閉鎖式強化取締私娼勤務，若發現有疑似私娼女子，員警會上前了解狀況，並登記資料，全力遏止從事色情非法行業女子到處亂竄。

警方說，針對廣州街等路附近，有酒店小姐公然對外拉客行為，會持續配合市府聯合稽查小組，優先稽查涉嫌強制拉客的飲酒店，此外，也規劃掃蕩藏匿在出租套房的應召站。

萬華分局指出，5月10日在中華路1段附近出租套房內，破獲1處應召站，逮捕負責人、嫖客及應召女等14人，其中5名應召女皆是從泰國來台觀光。

警方16日在漢中街100多巷弄的出租套房內，查獲嫖客及應召女等5人，其中3名應召女子皆是從中國來台觀光。警訊後皆依違反社會秩序維護法裁處後，再把外籍女子移送內政部移民署辦理後續遣送作業。