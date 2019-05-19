駕駛不留神 騎士輪下魂

記者李隆揆／翻攝 分享 facebook

葉姓男子昨駕駛白色休旅車載妻子外出購物，在車上與妻子說話，行經北市基隆路、敦化南路口左轉時，未注意號誌變化，撞上正騎機車上班的梁姓男子，梁當場被撞飛倒地，送醫不治。