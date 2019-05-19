「病駕」突病發 整車乘客闖鬼門關

2019-05-19 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



帶病駕駛已成為新交通安全隱憂。圖為彰化客運司機突然昏迷撞上護欄，幸乘客發現協助穩住方向盤才未翻車。 記者劉明岩／翻攝 分享 facebook

「帶病駕駛」肇事死亡比率逐年升高，現實生活中，因駕駛突發心血管疾病肇事的案例也層出不窮。

寶泰通運司機陳俊男二○一七年三月六日上午，駕駛遊覽車載送陸客從野柳前往故宮博物院途中，因心因性休克昏迷，車輛失控撞入民宅，他送醫後不治，留下老母親、兩名子女。

家屬認為，陳在案發前分別在翊華通運擔任代班司機、寶泰通運擔任正值司機，連續四十六天出團沒休息，超時駕駛造成過勞身亡；勞動部調查也認定死因是職業促發心臟疾病，家屬要求翊華、寶泰給付超時工資、薪資差額外，還有六百餘萬元賠償金。

兩家公司抗辯，陳本身有重度冠狀動脈阻塞性疾病、心臟肥厚，顯是長時間所致，且陳任職才一個半月，又有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣，是因疾病身亡，無從歸咎於公司。

台北地院以無法排除陳俊男是因自身疾病導致身亡，且無從證明死因和連續工作有關，只判翊華應給付兩萬餘元、寶泰應給付一萬餘元的超時和加倍工資。家屬上訴中。

近兩年因心血管疾病發作而肇事的車禍案例不少，中壢客運張姓司機去年五月十二日駕駛公車，突然心肌梗塞昏迷，公車失控衝入對向車道，撞擊停等紅燈的小客車。

去年十二月，彰化客運王姓司機開車載喪家前往火葬場，疑因氣溫驟降心肌梗塞陷入昏迷，車輛失控撞擊護欄。台北客運陳姓司機上個月開公車行經三峽時，因突發性腦中風昏厥，車輛撞擊路旁變電箱、十五輛機車才停下。