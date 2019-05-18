酒駕遭臨檢違規迴轉逃逸 竟衝撞機車釀1死2重傷

2019-05-18 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣關西鎮台三線新昀加油站附近，今天下午約5點發生酒駕嚴重車禍，35歲羅姓男子酒後開車載著2名友人，因遭警方攔檢，竟違規迴轉加速逃逸，不料羅男迴轉逃逸不久後，行經南興里中豐路段，與前方機車發生衝撞，機車摔落邊坡，造成1人死亡4人受傷。

新竹縣消防局下午接獲報案，立即派遣共5車10警消3義消前往搶救，現場傷者共5名，其中3名重傷， 1名已無呼吸心跳，由橫山91送往竹東榮民醫院、1名重傷傷患者送往桃園804醫院、1名右大腿骨折傷患，由救護車送往竹東台大醫院。

警方表示，羅男酒後開黑色轎車載著2名友人，行經台三線關西鎮南興里中豐路段，遇到警方攔檢，沒想到羅男一開始假裝配合，趁警方不注意便違規迴轉掉頭逃逸。因為怕追車讓附近民眾有危險，警方當下通報警網並未追捕，未料不久後就獲報附近發生車禍，到現場才發現竟是逃逸的羅男。

警方到場後發現整輛車已撞爛，機車則被撞跌落邊坡，騎士傷勢嚴重，送醫前已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，機車上的乘客也身受重傷，汽車上一名乘客則右大腿骨折，而羅男酒測值為0.43毫克，車上還有啤酒罐。