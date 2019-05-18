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老婦洗澡跌倒隔月亡 子女索賠養護之家百萬僅判賠九千

2019-05-18 18:12聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市許姓老婦年邁，膝下子女協議由養護之家負責照顧其日常起居。然而，某日外籍看護替許婦洗澡時，許婦猛然前傾拉床欄跌倒在地受傷，之後狀況一直不見好轉，幾度進出醫院，在隔月過世。許家6名子女指責是養護之家外籍看護過失，主張養護之家應各負50萬元精神撫慰金，及相關醫療喪葬費。但橋頭地方法院發現，許婦死於高血壓所致的心臟病，僅判養護之家賠九千餘元。

97歲失智許婦過去長期由養護之家負責照顧，看護之家外籍看護在3年前某日替洗澡許婦洗澡，才轉身準備拿乾淨衣物，許婦卻突然前傾拉床欄跌倒在地，導致前額受挫傷、右大腿骨折，送醫隔日又出現陣發性心房震顫併心衰竭。許婦出院後，狀況一直未見好轉，並在隔月逝世。

許婦子女主張，該外籍看護明知許婦常有躁動情況，本應隨時注意她安全，卻疏於注意，將許婦獨自放在洗澡椅上，才會釀意外，甚至在意外發生後3小時才將老婦送醫救治，傷勢導致併發心衰竭，害他們無預警突然要承受喪母之痛，要求養護之家賠6名子女各50萬元精神撫慰金，並負擔50餘萬元喪葬、醫療費用。

然而，養護之家指出，許婦死因是鬱血性心臟衰竭，與跌倒傷害並無直接因果關係；況且，許家子女明知許婦行動不便、還很躁動，仍不同意看護在替許婦擦洗身體時，使用束帶管束，足見院方已善盡注意義務，無過失。

養護之家表示，對於許婦家屬請求急診、外科醫療相關費用，毫無異議，但並無理由要求養護之家支付高額殯葬費用、精神慰撫金。

橋頭地方法院法官指出，許婦有慢性高血壓、糖尿病史，據醫院診斷記錄，許婦事發後首次入院是因外傷，但之後數次就醫大多都與長期慢性病急性發作有關，許婦死於心臟衰竭，應該也與高血壓等病史有關，判斷與跌倒傷勢沒有直接關係，判養護之家賠9626元。

97歲失智許婦在養護之家被擦洗身體時不慎躁動跌倒，隔月死亡，子女向養護之家索賠上...
97歲失智許婦在養護之家被擦洗身體時不慎躁動跌倒，隔月死亡，子女向養護之家索賠上百萬，卻因死因與慢性病急性發作有關，案情逆轉。記者賴郁薇／攝影
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外籍看護高血壓慢性病

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