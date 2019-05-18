晚上10點沒拿到手機就撞你！惡男毆通訊行店員遭判刑

2019-05-18 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓男子前年將手機送修，因維修不合他意，在晚上9點58分時對孫姓店員烙狠話，「Ｘ你娘機掰！今天晚上10點，如果沒讓我拿到手機，就要撞你」，隨後直接出手摑店員巴掌，害店員右臉頰受鈍傷，氣憤難平提告傷害，並一次索求醫藥費、交通費、薪資損失、精神撫慰金共30萬元。橋頭地方法院依傷害罪判陳男有期徒刑2月確定，民事判賠2萬6994元。

孫姓店員提損害賠償訴訟主張，被陳男當眾辱罵、毆打，讓他精神、肉體飽受折磨，請求精神撫慰金共25萬，同時，還要求陳男支付1萬元醫藥費、1萬元交通費、3萬元薪資損失。

但陳男當庭辯稱，事情起因孫姓店員不對，但也坦承自己動手確實也有錯，現已被判2個月徒刑，且也沒有工作收入，請求法院駁回孫姓店員訴求。

橋頭地方法院審理認定陳男辱罵、恫嚇孫姓店員，足以貶低孫員人格，但依傷害、侮辱分別求償20萬元、5萬元精神撫慰金實在太高，判賠2萬元、6千元較為適當。至於薪資損失部分，雖然孫員有提出假單佐證，但檢視他傷勢，應該不至於有休養必要而無法工作，該部分賠償金被駁回。