宮廟師父強摸女徒弟還稱神明旨意 不服判刑上訴被駁回

2019-05-18 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市某宮廟已婚師父「阿南」（化名）與女徒弟「春美」（化名）誦經修行十餘年，萌生愛戀之情，多次追求被打槍仍不死心。阿南不斷死纏爛打，春美再也無法忍受，為想當面說清楚，答應讓阿南陪她到醫院身體檢查，卻在等檢查結果時，被阿南強抱、摸胸猥褻得逞，屏東地方法院一審依強制猥褻罪判阿南有期徒刑1年2月。但阿南否認犯罪再上訴，被高分院駁回。

阿南前年9月陪春美到醫院照胃鏡，等檢查結果時，春美一陣胃痛不舒服，阿南就藉口稱要帶她買止痛藥、休息，直接開車載春美到自己位於屏東縣的住處，接著強行環抱春美，隔著衣服撫摸她，還硬親吻春美。春美當下用力掙扎，反抗結果造成自己手臂、腰部有瘀青。

事後，春美傳訊息給阿南稱「從小到大沒受到過這樣的屈辱」，她還指責阿南利用兩人信任感，在我身體極度不舒服的狀態下，「做這樣的舉動」，害她身心受創。阿南也回訊息說，「當時在愛衝動之時難控制」。不久後，阿南妻子也發覺不對勁，逼問之下才知道上述情節，揚言要告春美妨害家庭。

流言蜚語讓春美不堪被侮辱，提告阿南強制猥褻。春美陳稱，阿南一開始表現關心，說要幫她按摩，被她拒絕後竟然直接上下其手，「我從來沒有看過他這樣」，直呼難以想像。春美稱被侵犯後，曾質問阿南為何要這麼做，但阿南竟回「這是神明的意旨」，還說春美早晚是他的人。

屏東地方法院依強制猥褻罪判處阿南有期徒刑1年2月。然而，阿南仍不服判決上訴，矢口否認強制猥褻。阿南辯稱與春美是交往中的男女朋友，雙方互有愛慕之情，女方身上的瘀傷是按摩帶大力所致，稱兩人因為阿南是否要離婚一事起爭執。阿南還質疑辯稱，若真有猥褻舉動，為何春美不向門診醫護人員說，當下也沒有報警，相當不合理。

春美供稱「我不敢講」，直說覺得丟臉、想忍下來，也很怕被投以異樣眼光，且當時思緒很亂，根本不知道該怎麼辦，「想到他欺負我的畫面，我就很難受」。

高等法院高雄分院調閱阿南、春美之間的對話記錄，發現春美不斷用「不用」冷淡回應阿南，還曾說「老師你講這樣會害我被師娘誤會」，甚至事發後，春美再也沒有與阿南聯絡。