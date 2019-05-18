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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

誘溫翠蘋妹購睡蓮治癌仍病逝 業者抗罰敗訴

2019-05-18 15:32中央社 台北18日電

藝人溫翠蘋日前出庭控訴業者，妹妹最後忍不住疼痛住院時，業者還到醫院對妹妹說，嗎啡...
藝人溫翠蘋日前出庭控訴業者，妹妹最後忍不住疼痛住院時，業者還到醫院對妹妹說，嗎啡與化療都是對身體不好等話語欺騙胞妹。圖／本報系資料照
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藝人溫翠蘋妹妹在李姓業者說服下購買睡蓮產品治癌，但仍病逝，溫翠蘋控告業者詐欺正審理中。宜蘭縣衛生局以誇大醫療廣告開罰，業者興訟抗罰，法院認定開罰有理，判業者敗訴。

判決指出，李姓業者在假日農夫市集，或在網頁、LINE群組公告並舉辦名為「蓮花茶會」活動，宣傳、銷售睡蓮產品。

溫翠蘋妹妹Jessica參加民國106年1月間的「蓮花茶會」活動，李姓業者得知她受乳癌所苦，竟宣稱睡蓮相關產品有消炎、提供身體正能量、癒合傷口等功效。Jessica陸續支付計新台幣100多萬元，購買睡蓮原精等產品後，同年3月底因乳癌急遽惡化去世。溫翠蘋向李姓業者提出刑事告訴。

宜蘭縣衛生局認定李姓業者製作的「淨水琉璃－睡蓮食品系列」等產品摺頁廣告，及設置「淨水琉璃睡蓮有機農場」網站刊登產品廣告，都違反食品安全衛生管理法，廣告涉及宣傳醫療效能，陸續開罰共計新台幣264萬元。

李姓業者不服，提起行政訴訟抗罰並主張，衛生局加重裁罰認定他傳遞不實訊息，使Jessica放棄化療、延誤就醫並非事實。

他不曾宣稱睡蓮產品可治療癌症，他只是直銷商，這些廣告雖然有提到抗菌、抗炎，但與「食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定基準」規定不符，主張衛生局裁量不當。

台北高等行政法院調查，溫翠蘋曾致電詢問李姓業者有關膠囊產品作用、對癌細胞有何幫助時，李姓業者答稱，膠囊是磨碎的蓮花，對癌細胞來講是一個正能量，能消炎，Jessica吃更多，因為她狀況更危急。

法院認定，衛生局對李姓業者開罰並無違誤，判他敗訴，全案可上訴。

刑事部分，一審宜蘭地方法院去年底依詐欺罪，判李姓業者1年6月徒刑，案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

廣告衛生癌細胞

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