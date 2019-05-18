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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

被撞保險桿訓斥「騎車要注意」 男逕自離去吃上肇逃罪

2019-05-18 14:16聯合報 記者王宏舜╱即時報導

吳姓駕駛行經交岔路口，卻遭左彎的李姓騎士撞上保險桿，李人車倒地，吳搖下車窗訓誡「你騎車也要注意一下，速度那麼快，直接撞上我」，忿忿離去。吳沒下車查看李的傷勢，李雖然只有指甲、左大腿瘀血，但吳仍被警方依公共危險罪送辦。

宜蘭地院依肇事逃逸罪判吳6月徒刑，緩刑2年。檢方上訴，認為吳應支付公庫6萬元，高等法院認為刑度是事實審法院自由裁量範圍，駁回上訴。

吳去年6月18日下午開車沿宜蘭縣員山鄉金山西路直行往金山東路，在員山路一段、金山西路交岔路口綠燈起步直行時，因對向李姓騎士搶先左轉，結果機車正撞上吳的轎車左前方保險桿；李摔車，指甲、左腿瘀血。

吳認為是李的疏失才釀車禍，搖下車窗訓誡「你騎車也要注意一下，速度那麼快，直接撞上我」，接著便駕車離去。

宜蘭縣警局報請宜蘭地檢署偵查起訴。吳坦承「遭撞」，並說有要求李車子不要騎太快，應該要注意行車安全，不知道對方有受傷。

李姓騎士說，當時在路口，雙方都是綠燈，他左轉就發生車禍；當時他人車倒地，站起來之後，有點慌張，吳當搖下車窗講一些話，但不知道對方講什麼。

道路交通管理處罰條例規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據」。高院認為李姓騎士直接撞到轎車後而倒地，衡量狀況，騎士一定會有擦挫傷，但吳姓駕駛人卻沒報警、給予任何照護就直接離去，肇事逃逸犯行明確。

檢察官雖然也求處緩刑，但認為吳應向公庫支付6萬元，不過本件車禍吳無肇責，高院認為無須再附加支付公庫一定金額。被害人曾表示「願意給吳緩刑」，也未要求任何和解金，高院認為檢察官任意指摘原審判決不當，理由不充分。

吳姓駕駛遭左彎的李姓騎士撞上，他搖下車窗訓誡「你騎車也要注意一下，速度那麼快，直...
吳姓駕駛遭左彎的李姓騎士撞上，他搖下車窗訓誡「你騎車也要注意一下，速度那麼快，直接撞上我」。吳因沒留下來查看李的失事、等警察處理，一、二審被依肇事逃逸罪判刑6月，緩刑2年。記者王宏舜／攝影
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車禍金山檢察官

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