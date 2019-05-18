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潛入醫院偷竊辯「我有思覺失調症」 法官：應是想偷錢

2019-05-18 12:53聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市靳姓男子去年偷遍國軍總醫院、榮民總醫院、長庚醫院等高雄各大院區，3次犯案摸走HTC、SONY、iPhone得逞，被警方循線查獲。沒想到靳男卻辯稱「我有思覺失調症」，直說聽到有聲音叫他去拿東西。

橋頭地方法院法官認為，靳男行為有邏輯，且他前案也被認應是「自己的聲音講出自己的想法」，認為他有辨識能力，判他有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

靳男去年6月初陸續潛入病房，趁四下無人之際，犯下3起竊盜案，被害人紛紛報警，警方循監視器逮獲靳男。

但靳男到案後辯稱，自己患有妄想型思覺失調症，也當庭供稱，「一直聽到有聲音叫我去拿東西」，但該聲音並未交代他去哪裡、拿什麼東西，於是他就走到沒有人的地方，見有手機就隨手拿走，之後又隨即逃離現場，又將變賣不成的手機返還醫院服務台。靳男事後坦承，「我也覺得這行為不對」。

橋頭地方法院審理發現，靳男去年5月也曾在台南市犯竊盜案，當時曾由嘉南療養院進行精神鑑定，指出靳男25歲時，確實明確出現精神病症狀，有被害妄想、批評式幻聽、關係妄想、混亂行為等症狀，符合思覺失調症診斷；犯案後靳男也全推給聽幻覺指示。

當時醫療院所判斷，靳男對於犯案經過有記憶，也能描述事發情節，還能完成有目的性的偷竊行為，應該不是思覺失調症所影響。該案判斷，靳男所稱聽到有聲音叫他去偷錢，「應該是自己的聲音講出自己的想法」，或僅是「自己有偷錢的想法出現」，並非典型幻聽。

回歸靳男去年6月犯下的多起手機竊案，法官認為，雖靳男確實罹患思覺失調症，但他還知道自己缺錢、要拿有價值的東西，而沒有胡亂拿，有邏輯，犯案後也知道應該立刻逃離現場，以免被人發現，明顯可知他自知行為違法，並無欠缺辨識行為能力，病情未達影響責任能力程度。

橋頭地方法院審理，認定靳男犯下多起竊盜案，3案各判有期徒刑3個月，但審酌他已獲得被害人原諒，被害人均表示不願再計較、也不求償，情堪憫恕，依法減輕其刑，判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，可上訴。

高雄市靳姓男子去年幾度起賊心行竊，犯案後辯稱自己有思覺失調症，但橋頭地方法院法官...
高雄市靳姓男子去年幾度起賊心行竊，犯案後辯稱自己有思覺失調症，但橋頭地方法院法官認為他偷竊行為有邏輯，判他應執行有期徒刑8月。圖／報系資料照
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思覺失調症竊盜

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