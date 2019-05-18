永康惡火釀一死 女兒涉嫌重大裁押

2019-05-18 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市永康區一棟3樓透天厝前天火警，屋主劉姓男子傷重不治，劉的妻、兒嗆傷及灼傷，住院治療，經鑑識起火點疑在客廳一張彈簧床附近，但附近沒電器與電源，卻有疑似易燃物異味，檢警調查劉的女兒案發前前往加油站購買汽油後返家，離家後屋內立即發生火警，認劉女涉犯殺人、放火等重罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，昨晚經法院裁准羈押。

消防局前天凌晨4時許接獲火警報案，當時火舌已從1樓鐵窗竄出、2樓滿布濃煙，消防員15分鐘後控制火勢，先在連接客廳的主臥室發現屋主劉姓男子（54歲），但他全身多處灼傷，命喪火窟。

消防員隨即在2樓救出劉妻與他們的兒子，兩人意識清醒，但因手腳灼傷及吸入性嗆傷，住院治療。

據調查，消防員救災時聞到疑似油料等易燃物異味，經火場鑑定，研判客廳為起火點，現場證物檢出汽油類成分，經調閱周遭監視錄影器畫面，發現劉的女兒駕駛轎車，前往加油站購買約17公升的汽油後返家，未料，劉女離家後，屋內立即發生火警。