夫妻出國前掉了隨身包 捷警隊機捷成功尋回

2019-05-18 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



張姓夫妻為了前往法國旅遊，昨晚從台中搭高鐵到桃園並轉乘機場捷運，過程中疑似行李過多，一時搞丟隨身黑色斜背包，急忙求助警方，所幸由員警協尋，順利找回包包。張姓夫婦順利趕上飛機，開心出國遊。

據了解，張姓夫婦在機場捷運A13機場第二航廈站下車時，匆匆忙忙將所有行李箱拉出捷運車廂，卻一時忘了自己隨身的黑色斜背包，等到他們要拿悠遊卡刷卡出站時，才發現斜背包忘了拿。急急忙忙找了半天，張女跑去向在A13第二航廈站執勤的捷警隊警員林定凱請求協助。

而張女丈夫跑到月台上尋找，捷警隊分隊長黃健倫正好在月台督巡，見張女丈夫一臉焦急狀，趨前詢問下，得知遺失黑色斜背包後，立即以無線電通知捷警隊勤控中心調派沿線執勤員警協尋，並調派員警黃群閔登上北上列車找尋。終於在途經A11坑口站之北上普通車車廂找到張女遺失的背包，協助把該斜背包送至A13第二航廈站，交張女清點，確認背包內含護照、手機、國際駕照、歐元2000元、加幣2000元、美金4000元均無損失後領回。