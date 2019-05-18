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夫妻出國前掉了隨身包 捷警隊機捷成功尋回

2019-05-18 11:09聯合報 記者許政榆╱即時報導

張姓夫妻為了前往法國旅遊，昨晚從台中搭高鐵到桃園並轉乘機場捷運，過程中疑似行李過多，一時搞丟隨身黑色斜背包，急忙求助警方，所幸由員警協尋，順利找回包包。張姓夫婦順利趕上飛機，開心出國遊。

據了解，張姓夫婦在機場捷運A13機場第二航廈站下車時，匆匆忙忙將所有行李箱拉出捷運車廂，卻一時忘了自己隨身的黑色斜背包，等到他們要拿悠遊卡刷卡出站時，才發現斜背包忘了拿。急急忙忙找了半天，張女跑去向在A13第二航廈站執勤的捷警隊警員林定凱請求協助。

而張女丈夫跑到月台上尋找，捷警隊分隊長黃健倫正好在月台督巡，見張女丈夫一臉焦急狀，趨前詢問下，得知遺失黑色斜背包後，立即以無線電通知捷警隊勤控中心調派沿線執勤員警協尋，並調派員警黃群閔登上北上列車找尋。終於在途經A11坑口站之北上普通車車廂找到張女遺失的背包，協助把該斜背包送至A13第二航廈站，交張女清點，確認背包內含護照、手機、國際駕照、歐元2000元、加幣2000元、美金4000元均無損失後領回。

張姓夫婦稱讚捷警熱心協助，能短時間找回所遺失的背包；另夫婦倆表示已與子女約好在國外碰面，如果趕不上飛機，會造成他們十分的困擾，感謝警方的幫忙。

一對張姓夫妻預計前往法國展開10天旅遊，轉乘機場捷運時一時搞丟隨身黑色斜背包，急...
一對張姓夫妻預計前往法國展開10天旅遊，轉乘機場捷運時一時搞丟隨身黑色斜背包，急忙求助警方，所幸順利找回遺失包包，也讓張姓夫婦順利趕上飛機出國遊。圖／警方提供
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機場捷運行李駕照

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