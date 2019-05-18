不爽老公付撫養費 女罵前妻「寡廉鮮恥、印鈔機」挨告

2019-05-18 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台北市知名中醫診所醫師多年前與丈夫離異，雙方協議男方要按月支付6萬餘元子女撫養費，其前夫再另與林姓女子再婚。沒想到林女不滿丈夫每月都要付款給前妻，3年前竟在前妻工作的中醫診所粉絲專頁上留言，「即使自己像是印鈔機，卻寡廉鮮恥每月向她前夫提領六萬元」，還指名道姓提到前妻，挨告公然侮辱罪，被橋頭地檢署判拘役30日，得易科罰金3萬元。

該中醫診所醫師與前夫協議離婚時，雙方談妥由男方支付6萬3500元子女扶養、教育費，且男方還要以本票方式給付400萬餘元。

然而，林女患有憂鬱症，不滿丈夫與前妻金錢糾葛，3年前她忍無可忍，直接在丈夫前妻任職的中醫診所粉絲專頁上，以暱稱留言，「請大家認清這位你們眼中的ＯＯＯ醫師」，以「印鈔機」暗喻前妻很會賺錢，又辱罵前妻「寡廉鮮恥」，惹得前妻怒提告。

林女當庭矢口否認犯公然侮辱，還辯稱「陳述的是事實」，自認只是措辭用得較重。林女辯護人還辯稱，林女之所以稱丈夫前妻「寡廉鮮恥」，是因為丈夫前妻明明月收入可觀，還要伸手拿小孩扶養費，根本不顧其前夫經濟狀況，因此「寡廉鮮恥」並非侮辱字眼，而是對事實的描述，縱使尖酸刻薄，但仍屬言論自由保障範圍，自認誹謗、公然侮辱不成立。

橋頭地方法院法官指出，言論自由得看評論意見是否「適當」，可以正面評論、也能負面批評，但重點是要「就事論事」，所發表的言論必須與事實結合，而不是隨意依這人喜好、混入個人情感，表達主觀好惡，「謾罵就已失去評論適當性」。

法官再解釋，「寡廉鮮恥」依照教育部解釋，是指他人沒有操守、不知廉恥， 有貶低、輕蔑意涵，認定林女針對丈夫前妻人格做出負面評價，早已流於謾罵，足以損害她聲譽。