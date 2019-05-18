影／大媽害人摔車把人扶起來後開溜 被逮：我頭昏

2019-05-18 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子月初騎車行經東區東英路、東英六街時，與廖姓女子發生擦撞，起初林女還停留在現場，幫忙將受傷的廖女扶起，另外還有一名貨車司機見狀，也停車幫忙，未料林女趁亂時，直接騎車離開，廖女發現林女未留資料後，就離開車禍現場，因此向警方報案，警方循線通知林女到案，林女辯稱，當時頭昏，不知與人有發生車禍，全案警詢後，今依肇事逃逸罪嫌函送。

台中市第三警分局交通分隊8日下午4時許獲報，東區東英路、東英六街口發生交通事故，1名受擦傷的廖姓女子（42歲）稱她騎車行經案發路口時，另1輛機車從她左側突然右轉因而發生擦撞，讓她連人帶車摔倒在地，對方發覺異樣後，掉頭協助扶起機車，廖女也由路人攙扶到路旁休息，等她回神卻發現肇事者已不見蹤影，因此才向警方報案，希望能找出肇事者，賠償她的損失。

警方行車紀錄器、路口監視器，試掌握到肇事車輛車牌及肇事的林姓女子（67歲）。林女辯稱，她在東英路要右轉東英六街時，曾感覺機車晃了一下，但以為是自己頭昏產生的錯覺，接下來聽到後方傳來摔車聲，自己還回去事故現場關心傷者、協助安撫小孩，對方表示沒事了才離開，不知道與該車發生碰撞，且關心對方時，也沒有被告知2人曾發生擦撞。