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遠雄佣金案 趙藤雄請回、兒子趙信清3000萬交保

土地公前設局仙人跳 賠了夫人又折兵

2019-05-18 08:57聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

王姓男子與15歲少女分手後有意復合，蕭姓男子得知後，透過曾姓少年以撮合為由邀王與少女在一間土地公廟飲酒，少女裝醉邀王去汽車旅館，主動發生關係後即打電話向蕭求救，蕭率人衝進房間對王圍毆，索賠50萬元，否則見一次打一次，王返家後王母認為兒子遭仙人跳立即報警，少女也指證是蕭指使，事前還在廟裡商議如何設局，蕭男拿不到錢，還被新竹地院依恐嚇取財未遂罪判刑6個月，易科罰金得18萬元。

判決指出，104年4月間曾姓少年邀王姓男子與少女在一間土地公廟飲酒，酒後少女表示酒醉，提議去汽車旅館休息，3人到汽車旅館後，曾藉故離開，少女主動與王發生關係後，少女打了一通話說「救命」，5分鐘後蕭姓男子即率人衝進房內，毆打王男。

蕭自稱是少女的哥哥，問王要給多少錢？王說10萬元，慘遭圍毆，並被索賠50萬元，蕭還放話如果不給錢，見一次打一次，讓他在地方待不下去，王男返家一臉驚恐與多處受傷，王母發現追問直覺是仙人跳，立即報警。

審理時蕭男推說同夥才是主謀，且少女怕被關才亂說，但少女指證歷歷是蕭男知道她與王男分手時不愉快，且王男對他仍有愛意有意復合，想藉此機會敲王男一筆，案發前2天她還在廟裡共同討論要如何設計。

法官認為蕭男恐嚇取財未遂犯行事證明確，將他判刑6個月，易科罰金以1千元折算1日，至於傷害部分，王男已撤回告訴。

王姓男子被前女友邀約上汽車旅館，主動發生關係，竟是被設局仙人跳。圖／本報資料照
王姓男子被前女友邀約上汽車旅館，主動發生關係，竟是被設局仙人跳。圖／本報資料照
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汽車旅館恐嚇土地公

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