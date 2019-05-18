帶回大冠鷲餵牛奶 未虐待不起訴

2019-05-18 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



范姓男子在路邊發現受傷的大冠鷲擅自帶回照顧。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

范姓男子年初酒駕被攔查，警方發現他車內竟有隻保育類猛禽「大冠鷲」，范自稱撿到，見牠受傷才想帶回照顧，被依違反野生動物保育法送辦。檢方認為，范雖對野生動物認識不足，但無刻意騷擾、虐待予以不起訴，大冠鷲因傷勢嚴重，送醫後仍只能安樂死。

檢警調查，范男（四十七歲）二月十七日在中壢區因車速忽快忽慢疑似酒駕，被警方攔檢後，范滿臉通紅上半身打赤膊，呼氣酒測值達每公升達零點八四毫克。警方見他臉上有抓傷，赫見右前座有隻活生生的大冠鷲，由於屬保育類動物，連同公共危險、野生動物保育法一併送辦。

范辯稱，十五日上午在北市信義區快速道路口旁邊坡施工，發現大冠鷲躺在草叢裡，翅膀、眼睛都受傷。他擔心如讓牠在草叢裡一定會死掉，因那邊不會有人經過，便想帶回家照顧，打算照顧好再野放，否認騷擾、虐待，餵食過程自己還被抓傷。

檢方細查發現，當時大冠鷲直接放在車內右前座腳踏墊上，並沒有用鐵鍊、繩索綁縛，員警初步觀察，大冠鷲的右翅骨折、眼睛受傷，還有脫水情況。

檢方認為，雖然范男誤以牛奶餵食大冠鷲，但是基於照顧之情，難認他有故意虐待野生動物行為，加上查無其他證據證明有騷擾狀況，予以不起訴；酒駕部分，依公共危險罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

當初為大冠鷲治療的林姓獸醫師說，該大冠鷲翅膀骨折，其中一隻眼睛傷口嚴重，確認痊癒可能性低，也無野放可能，只能選擇安樂死；他解釋，亂餵食野生動物最嚴重就是死亡，以肉食性鳥類而言，若拿穀物、麵包餵食，會導致消化道蠕動性變差、脹氣，無法吸收造成拉肚子脫水，甚至引發敗血症。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，任何野生動物若是被人類抓到，多半是已經受傷或身負疾病，第一時間絕不能貿然餵食，以這隻大冠鷲情況相擬，一個人手臂骨折、眼球受傷，病懨懨躺在馬路邊，第一時間會想吃東西嗎？