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伸港納骨塔弊案起訴4人 鄉長、主席續羈押禁見

2019-05-17 23:46聯合報 記者何烱榮／彰化報導

伸港鄉公所辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程傳出內定建築師、廠商及工程回扣弊案。圖／聯...
伸港鄉公所辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程傳出內定建築師、廠商及工程回扣弊案。圖／聯合報系資料照片
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彰化縣伸港鄉公所辦理第三納骨塔工程弊案，檢察官追查出驚人內幕，承攬廠商原答應給900萬元回扣，鄉長曾煥彰和鄉代會主席林其瑞不滿意，涉嫌要求提高到1400萬元，而謝姓建築師是中部某女立委之夫，涉嫌與邱姓廠商勾選對自己有利的外聘評選委員，昨天4人都被依貪汙罪提起公訴。

曾煥彰、林其瑞在本案爆發後，原被法官裁定各以120萬元、90萬元交保，檢察官抗告成功，4月3日法官重開羈押庭後，裁定2人羈押禁見。昨天檢察官起訴後移審，法院召開接押庭後，認為仍有部分內情有待釐清，裁定續羈押禁見。

伸港鄉公所在2016年間辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程招標，總經費1億1千多萬元，第二年有人向廉政署檢舉廠商涉嫌向鄉公所和代表會相關人員行賄，檢察官指揮廉政署和調查局監聽蒐證；今年3月間，檢察官認為時機成熟，展開搜索、拘提行動。

起訴書指出，這項工程招標採取最有利標辦理，曾煥彰、林其瑞涉嫌透過王姓白手套，內定台中市謝姓建築師男子負責設計監造、邱姓廠商承攬新建工程，並由謝、邱兩人自行勾選對自己有利的外聘評選委員。

檢察官指出，2016年12月16日第一次招標流標，鄉公所公告4天後，辦理第二次招標，林其瑞向邱姓廠商保證可順利得標，並在邱男的台南住處協商回扣金額；剛開始，邱男堅持納骨櫃或以外的工程款，都應先扣除5%的稅金，再各提撥20%、15%金額，共約900萬元作回扣。

林其瑞涉嫌當場否決，要求回扣應按工程預算4733萬元的30%，即1419萬元。王姓白手套建議扣除尾數，就以1400萬元計算，他也向林其瑞索取牽線的報酬，林當場答應給30萬元。事後，邱男分3次拿回扣給林其瑞，林再分給曾煥彰。

檢察官建築回扣貪汙

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