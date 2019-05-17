影／台南職業大賭場猖獗抓不怕？ 警連破4場阻歪風

2019-05-17 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康警分局下午在永康區南興路查獲天九牌職業大賭場，查扣賭資、抽頭金40多萬元及天九牌及骰子等證物，賭場負責人兼把風鄭姓男子、黃姓屋主及持牌者等42人，警方動用遊覽車將一干人等載返分局調查送辦。這是永康分局最近連續查獲的第四處職業大賭場。

永康分局表示，日前接獲情資得知有職業賭場流竄到本轄永康區南興路巷弄一處大樓，大灣派出所多日蒐集情資探訪跟監，今天下午由督察組、偵查隊與各派出所組合警力，持搜索票一舉攻堅破獲。

偵查隊長郭乃榮指出，員警出奇不意先控制把風者，再迅速上樓破門而入，發現賭客聚在房間內賭天九牌，經清點含鄭姓主嫌共42人涉案，賭客見警方上門，「知道永康警方查賭絕不手軟」， 只好束手就擒。

員警說，部分賭客連同這次已遭永康分局查獲3次，被逮時還在警方面前舉手發誓，以後絕對不再賭了，「真是賭性堅強」。

這次是永康分局今年來查獲第四件職業大賭場，累積已查獲170人、賭資670萬餘元，「充分展現查賭決心」。賭場鄭姓負責人等6人，依賭博罪移送臺灣臺南地方檢察署偵辦，其餘賭客36人依社會秩序維護法裁罰。