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伸港納骨塔案今起訴4人 法官裁定鄉長和主席續羈禁見

2019-05-17 18:41聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣伸港鄉公所辦理第三納骨塔工程弊案，檢察官追查出驚人內幕，承攬廠商原答應給900萬元回扣，鄉長曾煥彰和鄉代會主席林其瑞涉嫌不滿意，要求提高到1400萬元，而謝姓建築師是某立委之夫，涉嫌與邱姓廠商勾選對自己有利的外聘評選委員，今天4人和王姓白手套都被依貪汙罪提起公訴。

今年3月19日，伸港鄉爆發第三納骨塔工程弊案，檢察官以涉嫌重大聲押曾煥彰、林其瑞，法官裁定各以120萬元、90萬元交保；檢察官抗告成功，4月3日法官重開羈押庭後裁定2人羈押禁見。昨天檢察官起訴後移審，下午法院召開接押庭後，認為仍有部分內情有待釐清，裁定繼續羈押禁見。

伸港鄉公所在2016年間辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程招標，總經費4733萬元，第二年有人向廉政署檢舉廠商涉嫌向鄉公所和代表會相關人員行賄，檢察官指揮廉政署和調查局監聽蒐證；今年3月間，檢察官認為時機成熟，展開搜索、拘提行動。

起訴書指出，這項工程招標採最有利標辦理，曾煥彰、林其瑞涉嫌透過王姓白手套，內定謝姓建築師負責設計監造、邱姓廠商承攬新建工程，由謝、邱兩人自行勾選對自己有利的外聘評選委員。

檢察官指出，2016年12年16日第一次招標流標，鄉公所公告4天後辦理第二次招標，林其瑞向邱姓廠商保證可順利得標，並在台南市邱男的住處協商回扣金額；剛開始，邱男堅持納骨櫃或以外的工程款，都應先扣除5%的稅金，再各提撥20%、15%金額，共約900萬元作回扣。

林其瑞涉嫌當場否決，要求回扣應按工程預算4733萬元的30%，即1419萬元。王姓白手套建議扣除尾數，就以1400萬元計算，他也向林其瑞索取牽線的報酬，林當場答應給30萬元。事後，邱男在簽約、估驗款及尾款鄉撥付後，分三次拿回扣給林其瑞，林再分給曾煥彰。

伸港鄉公所辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程傳出內定建築師、廠商及工程回扣弊案。聯合報...
伸港鄉公所辦理第一公墓第三納骨塔櫃工程傳出內定建築師、廠商及工程回扣弊案。聯合報系資料照片
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檢察官回扣建築

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