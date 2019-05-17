台北市婦女會常務理事撞死騎士 920萬和解獲緩刑

2019-05-17 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市婦女會常務理事許淑敏，去年駕車闖紅燈，撞死騎車拜訪客戶的王姓工程師，被檢方依過失致死罪起訴。士林地方法院認為，許事發時承認是肇事駕駛，符合自首可減刑規定，且與死者家屬達成新台幣920萬元和解，判處她6月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，71歲許淑敏2018年7月31日早上9點20分，駕駛凌志百萬休旅車，行經台北市鄭州路、塔城街口時闖紅燈，從右側撞上騎機車要拜訪客戶的33歲王姓工程師，王男被捲入車底，因顱內出血過多，送醫不治。

院方認為，許淑敏當下向警方坦承肇責，符合自首規定，可依刑法減輕其刑，且已與死者家屬達成新台幣920萬元和解，考量許無前科、目前無業、還有3名孫子要撫養等情形，判處她6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

該件事故發生時，許淑敏雖坦承闖紅燈，但辯稱王男當時騎過路口未減速，還騎在禁行機車道上，指控王男也有肇責；警方調查，王男騎在外車道，並無違規行為，非許淑敏所稱；但許淑敏提出道路交通事故調查報告的覆議，最後，台北市交通事件裁決所判定王男無違規。