國有地疑遭五鬼搬運？王鴻薇：假都更之名行開發之實

2019-05-17 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市信義區富台里內兩塊占地732坪、823坪的國產署閒置土地，台北市議員王鴻薇發現，原本由國產署持有，但已悄悄轉移至國家住宅及都市更新中心，未來將以公辦都更之名，興建大樓售出，無視國產法中500坪以上土地禁售的規定。王鴻薇說，她合理懷疑，國有地遭五鬼搬運，以都更之名、行賤賣國產之實。

王鴻薇說，國有土地愈來愈稀有，國產法53條也有500坪以上國有地不得標售之相關規定，為的就是禁止國家任意買賣國土，罔顧公益。

王鴻薇指出，這兩塊方正的土地，目前做為停車場以及里民的市民農場使用，既沒有要蓋公宅，上面也沒有老舊建物，拿拿方正的國有土地來開發，中央的住都中心難道是「建商中心」，賣出1550坪的國有地。

王鴻薇表示，過去市府規劃公宅時，會召開數次公聽會、環評等，力求降低原住戶的衝擊，但住都中心和市府完全沒有溝通過，要是住都中心拍板蓋出11層樓以上的量體，後續造成的交通擁塞、停車位不足等問題誰來負責。

她發現，住都中心在都更分回後，雖然優先做為出租住宅，其他由徵選的投資人分回，分回的位於高樓層，可見就是景觀豪宅，投資人不是財團就是建商，這跟她接獲的訊息一樣，就是要找建商合作蓋豪宅，因大片國有地不能標售，原本建商看中也不能買，但經過和住都中心合作後，就可大半落入建商口袋。

都更處總工程司簡瑟芳說，這兩地是國有土地，在住宅區，如果循一般程序開發，可依住宅區土地使用管制分區的規定辦理，如果走都更程序，依都更條例12條規定，須請都更處同意做為實施者。