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年金被扣撂狠話「火化公務員」判無罪 法官：政府要忍

2019-05-17 14:51聯合報 記者王聖藜╱即時報導

80歲杜姓男子擺攤被台北市政府環保局開罰，移送行政執行署，老人年金帳戶被扣，杜向市府陳情不順利，在大廳開罵「台北市政府是詐騙集團」等，依侮辱公署罪起訴；杜稱自己合法陳情，法官認為，杜對行政機關施政不滿，雖說話不中聽，但不涉刑責，判決杜無罪。可上訴

台北地院判決說，杜姓男子因被行政機關裁罰的事而陳情，與公共利益相關，屬於監督政府的議題，他的用語或許不正面，態度或許有爭議，不過，政府機關仍應予容忍。

判決書指出，杜的行為是表達意見的範疇，是對行政機關施政不滿意的批評，屬於政治性言論，不算以侮辱性言詞踐踏公務機關的尊嚴，而且，這種言論，最應受到憲法保障，換句話說，執政者不能因為表意者表達的內容不中聽，就加以限制、或科以刑責。

去年8月13日上午10時30分，杜在台北市政府一樓東區市民服務組前，因覺得陳情受阻撓，大喊「台北市政府是詐騙集團」、「台北市政府應該要有太平間，這樣才能火化貪汙的公務人員」、「如果沒有證據，就不可以扣我的錢」、「高檢署命台北地檢署再命萬華分局給我答覆，6個多月還沒回覆我」，被檢察官起訴。

法院審理時，杜否認犯罪。他說，他對環保局、萬華分局的裁罰不服，公務員違法以強制執行方式將他的老人年金帳戶扣住，當天他依照程序陳情，但市府員工不處理，於是開始大聲抗議。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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