主播張雅琴與漫畫家「魚夫」諷年改被告 都無罪

2019-05-17 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



年代電視台主播張雅琴播報「挑戰新聞」指徐姓退休教員「請假323天到退休」、「爽領7萬元」的年改新聞，新聞播出，本名林奎佑的漫畫家「魚夫」並在臉書分享，2人被徐自訴加重誹謗罪，台北地院審理，張雅琴、「魚夫」否認犯罪，台北地院今天判2人無罪。可上訴。

法院開庭時，張雅琴說，她是報導採訪中心寫給她的稿子，不會變動記者所撰寫的稿子，而是以說故事的方式詮釋新聞；張雅琴承認，播報新聞時確實提到「老鼠屎」3個字，不過，她已立即承認失言，也對說錯話道過歉。

法院上月開辯論庭，張雅琴說，優良教師所做的事當然可受公評，她因別人起底徐，才以徐的案例報導新聞。

「魚夫」告訴法官，他只是在臉書分享年改新聞的連結而已，還說徐不是名人，對他而言不重要；「魚夫」說，如果他評論的是假消息，徐應先告媒體才對，他是根據報導而為評論；「魚夫」說，這則新聞有800多則網評，徐不告網友卻告他跟張雅琴，有特別的目的。

徐女說，她遭遇車禍罹患「地中海型」貧血，又開刀換人工關節，所以向學校請假、辦退休，但媒體報導她時沒有問她為何請假，張雅琴、「魚夫」2人沒有查證即傳述不實訊息，明顯有誹謗犯意。