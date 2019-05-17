上午時段酒駕違規數攀升 北市警：別宿醉上路

2019-05-17 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市警方路檢酒測不分日夜，近來卻發現在上午6時到12時取締酒駕件數有逐年攀升趨勢。圖／警方提供 分享 facebook 北市警方路檢酒測不分日夜，近來卻發現在上午6時到12時取締酒駕件數從過去每年約2800件，去年爆增為4000餘件，有逐年攀升趨勢；警方指出，日間酒駕違規與前一晚飲酒宿醉，體內酒精尚未代謝完成，民眾卻沒察覺而開車、騎車上路有關，因為人體酒精代謝速率也有所不同，民眾若宿醉，最好避免自行開車，以免觸法。

警察局統計，105年到今年4月底，每天早上6時到中午12時取締酒駕件數共有1萬1032件，占全日總取締件數的27.69%，各年度在上午時段酒駕違規件數則逐年攀升，105年2795件，前年增為2854件，去年更爆增為4068件；今年1月到4月則有1315件。

交通警察大隊表示，北市酒駕違規件數每月平均約有1000件，今年月平均現為900件，在整體件數大致不變的情況下，上午時段酒駕違規數於全日總取締數的占比卻有增加情況，105年為22.95%、前年25.19%、去年高達32.05%，今年4個月內則占36.25%，明顯逐年增加。

交通大隊說，上午時段的酒駕違規案件除件數、占比增加，酒精檢測值則有超過法定0.15mg/L未達0.25mg/L的件數也逐年增加，而0.25mg/L以上、0.55mg/L以上則都逐年減少，顯示應多與前一晚飲酒宿醉，體內酒精尚未代謝完成而開車上路有關。

交通大隊強調，人體吸收酒精後，體內酒精濃度會上升，且隨著酒類及體質不同，酒精代謝速率也有所不同；許多民眾自認於前一晚喝酒，只要睡一覺起來就可以駕車，並未考量自身是否仍處於宿醉或酒精尚未代謝完的狀態，上路就構成酒駕，也可能危害自身及他人安全。