移民署弊案 科技公司業務浮報詐千萬獲交保

2019-05-17 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦移民署官員施明德涉貪案，查出凌網科技公司業務串通其他廠商，以不實交易浮報採購金額約6千萬元，得標後再將溢款流入私人口袋，檢廉昨發動第3波偵查行動，兵分14路搜索並呂姓、沙姓等7名犯嫌，檢察官複訊後諭令各別以30到50萬元交保候傳。

檢廉調查，內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉嫌利用綁規格標等方式，協助跨越科技董事長李奇申取得標案，施還透過親友帳戶收受李奇申的現金匯款、技術顧問費，資金約500萬元，雙方有長期行收賄關係。

另外，施明德2014年在高雄購買市價1800萬的新房，卻將新房出租給李奇申，檢方懷疑，施藉由綁規格標模式替李取得資訊標案，再利用收租名義，變相由廠商支付房貸。

檢廉去年首度搜索，約談42名官商，當時施明德與李奇申各被交保100萬元。4月11日，廉政署兵分21路2度搜索施明德等人住居所，約談13名官商與人頭。

檢方複訊後認為施、李涉犯貪污治罪條例，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另3名借帳戶給施使用的親友，以15萬至20萬元交保候傳，其餘人獲請回。

檢廉循線追查，2010年間，跨越科技公司勾串凌網等資訊科技公司業務，以虛報不實交易單方式，虛增採購交易金額，共浮報約6千萬元。得標後，把溢款回流至李奇申所控制的人頭，多名業務涉背信、詐欺等罪。

檢廉發動第3波行動，昨兵分14路搜索6間公司及業務人員住處，並約談凌網等公司業務，共12名犯嫌與證人，全案朝詐欺、背信、業務登載不實方向偵辦。