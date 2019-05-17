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謝志宏再審開庭 「報告法官冤枉」

2019-05-17 12:11聯合報 記者邵心杰╱即時報導

謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，一、二審共9次被判死刑，8年前定讞，案經台南高分檢重啟調查，發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，聲請再審，台南高分院認為新事證足以動搖原判決基礎裁准再審，今天召開準備庭，「報告法官冤枉！」謝志宏否認殺人

台南高分院今天上午10時召開再審準備庭，謝志宏神清氣爽出庭，3月中旬當庭釋放後，現是汽車材料送貨員，他說，曬黑了，也變瘦了。

全案更七審，他說，來來去去高分院16年，再審首次出庭，心情完全不一樣。

謝志宏在3名律師陪同下出庭，光是證據就有三大箱，逐一針對證據清單及證據能力等，檢辯雙方花了15分鐘逐一確認。

檢辯針對謝志宏2000年6月28日及7月5日警詢筆錄，在沒有錄音錄影下，自白恐遭不正訊問，不利益 由國家負擔，檢辯均同意排除證據能力。

謝志宏多年來一再喊冤，人權團體也協助四處奔走，監委調查後於去年7月函請法務部轉檢察總長提起非常上訴與再審，台灣冤獄平反協會也赴最高檢察署要求提起非常上訴。經台南高分檢重啟調查發現，當年警方隱匿謝志宏所寫的行蹤稿，和「目睹郭俊偉行凶過程，但未參與」的供述等證據，去年9月聲請再審，台南高分院3月間裁准。

謝志宏神清氣爽出庭，現是汽車材料送貨員的他說，曬黑了，也變瘦了。記者邵心杰／攝影
謝志宏神清氣爽出庭，現是汽車材料送貨員的他說，曬黑了，也變瘦了。記者邵心杰／攝影
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命案殺人死刑

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