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失控掐死4個月大兒子 母親出獄再動手險殺死女兒

2019-05-17 11:36聯合報 記者林孟潔╱即時報導

宜蘭縣林姓女子16年前掐死年僅4個月大的兒子，被判刑11年定讞，她假釋出獄後又因情緒失控，動手掐住9歲女兒的脖子，直到女兒哭喊「不行」才罷手，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，最高法院維持二審判決判刑3年定讞。

林女疑似患有憂鬱症，起初和丈夫育有一女，平時在家照顧小孩、從事成衣加工，她2003年6月再生下兒子，但事隔4個月，她無法忍受兒子常常哭鬧，加上家中還有機車及小客車的貸款要還，經濟壓力龐大，打電話向丈夫，「你兒子一直在哭，隨便你要不要回家，我要把小孩掐死」，但丈夫並未加以理會。

一個小時後，林女嘗試餵奶安撫兒子不成，情緒激動地徒手按住兒子脖子長達20、30分鐘，兒子最終窒息身亡，她被檢方依殺人罪嫌起訴。

她向法院供稱當時因癲癇發作，不知道自己在做什麼。高院審酌她犯案時年僅20歲，年紀尚輕，且犯後企圖自殺，判11年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。而在法院審理期間，她另和當時的男友發生性關係，再懷孕生下一名女兒。

林女入獄服刑7年後假釋出獄，和母親、小女兒生活在一起，但她認為小女兒當初並非自己想生，母女平時感情不融洽，她2016年8月再度無法控制情緒，以手緊掐住當時9歲小女兒的脖子，小女兒哭喊「不行」，林女聽聞才放手。隔天，小女兒上學時被老師發現脖子上有勒痕，通報社會局，案情曝光。

林女坦承有用手掐住女兒脖子，但她供稱因經濟壓力很大，但當初是她想和男友分手，但男友不願意，硬要和她發生性行為，她認為男友強暴她才會懷小女兒，而她不想生下小女兒，是她母親要求生下來，但她實在無法管教，情緒一直不穩定，當天是因小女兒偷藏她的癲癇藥，又不寫字，她情緒失控才會動手，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

一審判林女4年2月徒刑，案件上訴，二審認為，林女犯後陳稱不會再犯了，難認毫無悔意，又審酌林女自幼時患有癲癇，自我照顧、照顧他人能力較低，應由國家或社福機構予以更多協助，故改判3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另外，林女在假釋期間再度動手掐女兒脖子，故假釋將被撤銷，林女須再服完殘刑。

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假釋殺人癲癇

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