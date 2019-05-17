影／觀音山別墅暗藏詐騙機房 警攻堅時...他們正在行詐

2019-05-17 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市觀音山風景區內一處透天別墅內暗藏詐欺機房，目標鎖定大陸地區民眾，慣以「信用卡費逾期未繳」為由行騙。檢警月前據報偵搜跟監，前日一舉攻堅破獲機房，當場查獲正在操作電腦使詐術的康姓主嫌等8人，還在康嫌身上搜出萬餘元現款，全案依詐欺罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦。

據掌握，31歲康嫌月前承租該透天別墅，當作詐欺機房落腳處，同時為躲避警方追緝，還大費周章從北部、中部搜羅與高雄毫無地緣關係的人等，連同康嫌在內集團成員共計7男1女。

該詐騙機房負責一線工作，對不特定大陸民眾誆稱「積欠信用卡費用」、「逾期未繳」，倘若有民眾信以為真，再轉交二線人員假冒公安局行詐。據悉，該集團談妥，只要一案成功，相關經手人等都能從得手的贓款中，抽得6%作為酬勞。

連同康嫌在內的全數窩藏在別墅詐騙機房內，為有效管理門禁，還規定成員不得擅自外出，飲食需求全用屋內既有食材烹煮，若有不足，則固定由其中1人外出採買，企圖掩人耳目。

警方接獲線報後，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，歷經數周跟監、蒐證，見前晚時機成熟，遂持票破門，當場逮獲正在詐騙的8名嫌犯，還起獲筆記型電腦6台、平板電腦1台、手機16具、WIFI網路分享器1組及16100元現款等贓證物，警方還搜出偽造中華人民共和國北京市人民檢察院刑事逮捕令，並在筆電內，查獲偽造公安人員證件圖檔等證據，康嫌等人詐騙犯行明確。