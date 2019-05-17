酒駕大體生命教育 北市議員建議從身分不明大體開始推

2019-05-17 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



酒駕釀死傷事故層出不窮，酒駕者到殯儀館加強「教化」的方案也引起討論，對於北市現只配合地檢署安排清潔殯儀館的勞動役，北市議會民政委員會今天考察第二殯儀館，議員徐立信則提案勞動役應擴及到「協助殯葬業者進行大體接送」、「擔任禮儀師或撿骨師助理」等，藉此提升酒駕犯對生命的尊重，北市府應具體建議中央。

新北、台中今年3、4月都舉行酒駕累犯殯儀館震撼講習，北市現則只有清潔殯儀館的勞動役，由地檢署指定，時數從100到1000小時的案例都有，目前一殯、二殯各有3人服役中，從104年至今則累積51人服役完畢。

徐立信表示，現行刑法雖針對酒後駕駛不斷提高處罰，最重刑期可達到2年，，若致人死傷者，可處10年以下有期徒刑，但全台酒駕狀況依舊頻傳，他認為刑罰最終目的是要教化犯人、矯正僥倖心理等認知，罰則加重效果有限，應擴大辦理大體生命教育專案。

徐立信說，改變酒駕行為人的認知，應將原本勞動服務範圍限於館內辦公範圍的清潔服務，擴及至酒駕累犯應協助殯葬業者進行大體接送、從旁擔任禮儀師助理、協助撿骨師到現場等，讓酒駕者更深刻體會生離死別之痛。

徐立信也認為，部分民眾對酒駕犯碰親人大體覺得不尊重，擴大辦理大體生命教育專案則可先從身分不明的大體開始做起，北市府應具體建議中央。