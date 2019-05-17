抓受傷保育類大冠鷲餵牛奶 檢：認識不足但沒有虐待

2019-05-17 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園范姓男子今年2月17日酒駕被攔查，警方赫然發現他車上有隻保育類老鷹「大冠鷲」，范自稱在台北快速道路口發現牠受傷，自認想帶回照顧並拿牛奶餵食，警方依違反野生動物保育法送辦，但檢方認為，范對野生動物認識不足，但無刻意騷擾、虐待大冠鷲，予以不起訴。

檢警調查，范男（47歲）17日下午3點多在桃園中壢區中山東路被攔檢，警方見他車速忽快忽慢，認為可疑疑似酒駕，范滿臉通紅上班身打赤膊，經呼氣酒測值達每公升達0.84毫克，還在右前座發現1隻活生生的大冠鷲，由於屬保育類動物，連同公共危險、野生動物保育法一併送辦。

范辯稱說，15日早上8、9點時，在台北市信義區快速道路口旁邊坡施工，發現大冠鷲躺在草叢裡，翅膀、眼睛都有受傷，他就想帶回家照顧，認為如果任牠在草叢裡一定會死掉，而且那邊也不會有人經過，打算照顧好再野放，沒有騷擾、虐待，還說餵食過程被抓傷。

檢方查，當時大冠鷲直接放置在右前座的腳踏墊上，並沒有用鐵鍊、繩索綁縛，員警初步觀察，大冠鷲的右翅骨折，有脫水情況，與范供稱躺在草叢受傷相符。