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女子闖紅燈遭攔查開單 突暈倒送醫驚醒：我剛跌倒嗎

2019-05-17 10:19聯合報 記者許政榆╱即時報導

27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然...
27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然身體不適暈倒在地，警方趕緊將她扶起協助送醫，所幸經休養後人無大礙，洪女感謝員警及時救援，讓她不致於發生更嚴重的意外。圖／警方提供
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27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然身體不適暈倒在地，警方趕緊將她扶起協助送醫，所幸經休養後人無大礙，洪女感謝員警及時救援，讓她不致於發生更嚴重的意外。

大園分局大園派出所警員莊志盛、葉慧君、呂秀蓮，昨日晚間巡邏行經大園區中正一街與和平二街口時，發現洪女騎車輕微搖晃還闖紅燈，於是將她攔下開單，洪女雖配合盤查但說話卻有氣無力，突然間就連人帶車摔倒在地，員警嚇了一跳趕緊將她扶起。

洪女起身後驚訝的問員警「我剛剛跌倒了嗎？」，完全不知道發生了什麼事，員警見洪女直冒冷汗、身體微微顫抖，趕緊幫忙通知救護人員前來查看，所幸經送醫休養後人已無大礙。

洪女表示，她從屏東北上來桃園找工作，因當天是第一天上班需要作體檢，所以從前一天晚上開始就沒吃東西，下班回家途中又不小心迷路在外面繞了許久，沒有按時吃飯才會血糖過低、體力不濟。

洪女慶幸地說，雖然因為闖紅燈被開了一張罰單，但還好有被員警攔下，否則依她當時的身體狀況，如果再繼續騎車真不知道什麼時候會暈倒在路上，後果不堪設想，非常感謝員警的熱心協助。大園分局提醒駕駛人，上路前應注意自身狀況，如有身體不適的情形，千萬不要勉強開車或騎車，以免發生危險。

27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然...
27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然身體不適暈倒在地，警方趕緊將她扶起協助送醫，所幸經休養後人無大礙，洪女感謝員警及時救援，讓她不致於發生更嚴重的意外。圖／警方提供
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27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然...
27歲的洪姓女子於16日晚間因騎車闖紅燈遭巡邏員警攔下，員警開單過程中，洪女突然身體不適暈倒在地，警方趕緊將她扶起協助送醫，所幸經休養後人無大礙，洪女感謝員警及時救援，讓她不致於發生更嚴重的意外。圖／警方提供
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