他在臉書扮演俏女醫師 向網友說「叔叔我癢癢」詐62萬

2019-05-17 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



新北市莊姓男子在網路臉書自稱「Claire」，張貼女性生活照，從事醫護業，使吳姓網友誤以為他是女性，莊在臉書向吳出言「叔叔我癢癢」，再以生病住院、繳房租、欠生活費，向吳詐款62萬7000元，經吳向「Claire」工作的醫院查證，查無這個人，始知被騙，台中地檢署今天依詐欺罪起訴莊男。

起訴書指出，莊男（29歲）明知自己為男性，且未在醫院擔任醫師或護理師，在臉書社群網站自稱「沛萱、Claire」，並在簡介欄記載「在高雄長庚紀念醫院擔任重症醫療」、「單身」，並張貼女性的生活照，使不知情的網友誤認是女性。

莊因缺錢花用，以「假交友、真詐財」方式，自105年元月間起至107年4月間止，以假冒女性醫護人員的身分，在臉書社群網站與吳姓男 子交往，並出言「想讓叔叔穿著打折西裝褲裸著半身插我」、「叔叔我癢癢」。

被害人吳男誤認「Claire」為單身女性，且有意與他成為男女朋友交往，與「Claire」發展成為「網戀」的男女朋友交往關係，莊見時機成熟後，以生病住院需要醫藥費、繳房租、欠生活費，先後74次向吳詐財62萬7000元。